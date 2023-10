Come generare immagini IA per uso commerciale? Getty Images ha la soluzione

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato dell’arrivo di Dall-E 3 in Bing Chat che permette al chatbot di Microsoft di creare immagini ancora più realistiche partendo da prompt testuali. Tuttavia, in molti continuano a chiedersi come fare per generare immagini con l’IA per l’uso commerciale.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un tool di questo tipo c’è la soluzione di Getty Images che sta collaborando con NVIDIA per lanciare un sistema in grado di generare immagini basato sulla libreria di foto concesse su licenza di Getty.

Generative AI by Getty Images infatti viene addestrata su una vasta libreria d’immagini di Getty Images, inclusi i contenuti premium e dà agli utenti la piena licenza ed i pieni copyright d’utilizzo. Conseguentemente, chiunque utilizzi questo tool e pubblichi l’immagine creata sarà in grado di usarla ovunque in quanto pienamente protetto a livello legale. Il tool si basa sul modello Edify di NVIDIA.

Attraverso la pagina dedicata sul sito di Getty Images è possibile richiedere una demo per saggiarne a pieno le potenzialità.