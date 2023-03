Come gestire più account Google sullo stesso computer? Le opzioni di Chrome

Dopo aver visto come cambiare tema su Chrome torniamo a parlare di Google - e non solo del suo browser - per scoprire qualcosa in più in materia di gestione del proprio profilo. In particolare, andremo a scoprire come muoverci tra più account.

Se, infatti, vi trovate nella posizione di dover creare un secondo account per gestire separatamente i dati di lavoro e quelli personali, tranquilli: non siete soli.

Tuttavia, l'idea di passare da un profilo all'altro potrebbe scoraggiare i più, abituati magari a dover effettuare il logout manualmente su altri servizi, soprattutto di posta elettronica. Con Google questo non è necessario e sarà il browser stesso a conservare i dati dei nostri accessi permettendoci di balzare da una casella e l'altra e da un drive e l'altro con un semplice clic, qualunque sia il nostro obiettivo.

Per farlo, basterà aprire il browser e andare sulla homepage di Google e premere il pulsante azzurro "Accedi" in alto a destra. Una volta effettuato questo passaggio, invece di effettuare il logout per accedere all'altro profilo in nostro possesso, sempre sulla pagina iniziale di Google sarà sufficiente identificare in alto a destra l'icona del nostro profilo (solitamente identificata da un cerchio con all'interno l'iniziale del nostro nome, a meno che non si sia già provveduto a impostare una foto personalizzata) e cliccare. Vi si aprirà una tendina in cui poter uscire dall'account oppure aggiungerne un secondo tramite "Aggiungi un altro account". In una nuova tab potrete quindi inserire le credenziali del secondo profilo e, in seguito, accedere da questa scheda del browser a tutti gli strumenti di Google a esso collegati.



Per tornare al primo profilo, infine, potrete utilizzare la scheda precedente oppure aprirlo in una nuova selezionandolo dallo stesso menu a tendina accessibile dall'icona profilo.