Come gestire le notifiche su Windows 11? Non è difficile

Dopo aver visto come cambiare username su Windows 11, torniamo a scavare tra le impostazioni e opzioni del sistema operativo di Microsoft per rispondere a un'altra domanda che sicuramente vi sarete fatti almeno una volta da quando è stato lanciato sul mercato.

In particolare, vediamo come fare per disattivare o regolare il funzionamento delle notifiche su Windows 11, particolarmente utili ma che, in misura maggiore, potrebbero addirittura risultare fastidiose per chi apprezza l'esperienza desktop nella sua semplicità.

Per gestire le notifiche su Windows 11, non dovrete fare altro che accendere il PC e aprire le Impostazioni di sistema. Dalla finestra delle impostazioni, poi, spostatevi su Sistema e cercate la voce Notifiche.

Approdati definitivamente nel centro per la gestione delle Notifiche, scoprirete che potrete accedere a una lunga serie di possibilità tra cui proprio quella per disattivarle del tutto a livello di sistema tramite la prima spunta in cima alla pagina. Potrete inoltre gestirne la comparsa senza popup tramite la voce Non Disturbare, nonché la pianificazione di questo stato.

In basso, poi, potrete scegliere di disattivare le notifiche a livello delle singole app semplicemente scorrendo nell'elenco con la rotella del mouse e andando alla ricerca del software che desiderate silenziare.

Ecco, invece, come recuperare i file cancellati dal cestino su Windows 11.