Come gestire le passkey? Tutto sulla novità di Windows 11

In occasione dell'evento di presentazione di Copilot per Windows 11, Microsoft si è soffermata su tutte le novità in arrivo sul suo sistema operativo e non solo su quelle che sfrutteranno l'Intelligenza Artificiale, come ad esempio il sistema di sicurezza basato sulle passkey.

Il supporto esteso alle passkey passerà dunque anche per Windows 11, il sistema desktop di Microsoft, dopo che l'azienda di Redmond aveva già fatto la sua parte per semplificare l'accesso agli account Microsoft tramite verifica sull'app Authenticator per Android e iOS.

Con il supporto in arrivo su Windows 11, gli utenti potranno configurare l'accesso ai propri account tramite Windows Hello, il sistema di gestione degli accessi con riconoscimento biometrico di Microsoft, compiendo un ulteriore passo in avanti per un futuro "passwordless".

Le passkey consentiranno dunque di accedere ai propri account su un dato dispositivo semplicemente approvando l'accesso tramite un secondo device già precedentemente configurato, un po' come accade con la gestione degli accessi agli account Google, che spesso richiedono l'approvazione da parte del proprio smartphone principale. I due dispositivi, quello "vecchio" e quello "nuovo", quindi, si scambieranno una chiave d'accesso crittografata dopo il riconoscimento biometrico dell'utente, per garantire il massimo della sicurezza.

A tal proposito, ricordiamo che nel 2023 anche Google ha inaugurato l'era delle Passkey su Android e lo stesso ha fatto Apple per i prodotti del suo ecosistema.