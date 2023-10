Come gestire le periferiche RGB su Windows 11? C'è una novità

Per i videogiocatori più incalliti, controllare tutte le proprie periferiche RGB può essere complesso. Specie quando ciascuna ha un'app dedicata diversa. Fortunatamente, con il nuovo software "universale" per le periferiche RGB di Windows 11 Microsoft ha finalmente risolto il problema: vediamo come!

Il sistema implementato su Windows 11 viene chiamato "Dynamic Lightning" da Microsoft, e di fatto permette di controllare l'illuminazione RGB di tutte le periferiche connesse al PC (o almeno, di quelle compatibili) direttamente dalle Impostazioni del sistema operativo. La funzione si trova nelle sezione "Personalizzazione" delle impostazioni del computer, ed è davvero semplice da utilizzare.

Accedendo a quest'ultima, infatti, potrete sincronizzare le luci RGB con ciò che viene mostrato a schermo, garantendo un'immersione massima nell'atmosfera del vostro videogioco, film o serie TV preferito. Potrete poi impostare degli effetti a seconda delle vostre preferenze, che verranno estesi a tutte le periferiche RGB connesse, oppure potrete semplicemente selezionare un colore statico per tutte le luci per illuminare la vostra postazione.

Come vi abbiamo già anticipato, il controller RGB di Windows 11 è "universale", nel senso che è compatibile con un gran numero di periferiche esterne, tra le quali troviamo mouse, tastiere e persino GPU con strisce di illuminazione RGB e case del computer. La novità fa parte del maxi-aggiornamento di settembre di Windows 11, perciò se non l'avete ancora ricevuta il consiglio è quello verificare che tutti gli ultimi aggiornamenti siano stati installati sul vostro PC.

Potrete facilmente intuire che l'innovazione più grande della funzione implementata da Microsoft sta nell'uniformare il controllo delle periferiche RGB sotto un'unica app, per giunta preinstallata tra le impostazioni di sistema di Windows 11. Addio dunque ai software terze parti, spesso diversi da azienda a azienda: tutti i dispositivi connessi al PC si potranno controllare allo stesso tempo, a prescindere dal brand che li ha prodotti!