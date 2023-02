Come gestire la propria collezione di sticker su Telegram? È molto facile

Dopo avervi spiegato come ci si iscrive a Telegram Premium, piano ad abbonamento con vantaggi importanti per il servizio di messaggistica di Pavel Durov, è il momento di soddisfare un’altra curiosità: come si gestiscono gli sticker su Telegram? Grazie a questa rapida guida potrete togliere collezioni dalla vostra raccolta e aggiungerne di nuove.

Gli sticker e le emoji animate sono essenziali per arricchire le conversazioni, specialmente nelle chat di gruppo, e farsi due risate tra mille messaggi. Per aggiungerne di nuove spesso basta attendere che qualcuno ne pubblichi una di divertente in chat, premendoci poi sopra per accedere al pulsante “Aggiungi sticker”. Togliere alcune collezioni è però leggermente più complesso.

Per farlo bisogna aprire l’app su smartphone, Android o iOS che sia, e premere sull’icona a tre linee in alto a sinistra. Dal menu appena aperto bisogna quindi recarsi nelle Impostazioni e, poi, nella sezione “Sticker ed Emoji”. In questa schermata sarà possibile impostare la dimensione delle emoji, la riproduzione continua degli sticker, cambiare le “Maschere” disponibili, le Emoji animate e anche la reazione rapida al doppio tap su qualsiasi messaggio.

Ancora più importante è tuttavia la possibilità di aggiungere nuovi sticker tra quelli in tendenza, oppure rimuovere, condividere, archiviare e riordinare i set di sticker salvati nel proprio account. Tutti i set dispongono del menu a tre puntini collocato a destra: basta premerli per accedere a tutte le impostazioni apposite.

Ricordiamo in chiusura che l’ultimo update di Telegram ha portato il traduttore in tempo reale nelle chat, anche se solo agli utenti Premium.