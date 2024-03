Come gestire la pubblicità su Amazon Prime Video? L'opzione che non avete visto

Torniamo a discutere di Amazon Prime Video, il famoso servizio di streaming che ha recentemente annunciato l'introduzione della pubblicità anche in Italia. Tuttavia, potreste non essere a conoscenza della possibilità di gestirla tramite un'opzione "nascosta" nelle impostazioni.

Aprite l'app di Amazon Prime Video su un dispositivo mobile, accedete con il vostro account e premete sull'icona del profilo situata in alto a destra. Successivamente, fate tap sull'icona dell'ingranaggio per entrare nelle Impostazioni dell'app.

Tra le varie opzioni, individuerete un riquadro denominato "Preferenze relative ai cookie e alla pubblicità", precedentemente assente. Cliccandovi sopra, potrete regolare le autorizzazioni per i cookie. Ad esempio, avete la possibilità di disabilitare i cookie pubblicitari, oltre alle informazioni personali raccolte attraverso i servizi Amazon e quelle provenienti da fonti terze. Una scelta rapida consiste nel selezionare "Rifiuta tutti"; tenete presente che questa azione non eliminerà del tutto la pubblicità, ma vi darà maggiore controllo sulla gestione dei vostri dati.

Se siete interessati all'argomento, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato alle opzioni di rimozione della pubblicità da Amazon Prime Video. Ricordiamo che gli annunci arriveranno in Italia il 9 aprile 2024, ma le opzioni per gestirli sono già disponibili. Inoltre, potreste essere interessati a sapere come funziona la pubblicità su Netflix, dato che il mondo dello streaming sta gradualmente introducendo questo modello di business.