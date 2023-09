Come gestire la pubblicità su Google Chrome? Tutto sulle novità

A inizio agosto 2023, Google ha lanciato nuove funzionalità privacy per Chrome, che consentono di condividere la propria cronologia recente con BigG per personalizzare le pubblicità tutelando al contempo i nostri dati.

L'idea di Google è quella di condividere con i siti non i nostri interessi specifici ma solo dei "topic", aree d'interesse che possono poi essere personalizzate e gestite dall'utente in totale autonomia, escludendo argomenti che preferiamo non condividere o su cui non siamo interessati a ricevere annunci personalizzati.

I topic più vecchi di 4 settimane verranno poi rimossi, salvo ricomparire nel caso in cui dovessimo tornare a mostrare interesse per quell'argomento nella cronologia. Onde evitare la ricomparsa di argomenti che non vogliamo vedere, possiamo bloccare direttamente l'intero topic.

Per gestire i propri argomenti, non dovrete fare altro che aprire Chrome e premere sui tre puntini in alto a destra. Scegliete Impostazioni e successivamente Privacy e sicurezza.

A questo punto, non dovrete fare altro che scegliere Privacy per gli annunci e in seguito Argomenti degli annunci. In questa schermata potrete gestire i vostri argomenti preferiti e quelli che desiderate bloccare. Se siete preoccupati da questo tipo di profilazione, invece, potrete direttamente spegnere la nuova funzione e dimenticarvi della sua esistenza.



Ecco, invece, come impostare una scorciatoia al Gestore Password di Google Chrome, una novità particolarmente apprezzata dagli utenti.