Come gestire i suggerimenti su Twitch? L'opzione che non avete visto

In seguito all'arrivo delle Storie su Twitch, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma viola di proprietà di Amazon. Potreste infatti non averlo visto, ma c'è la possibilità di gestire i suggerimenti dei contenuti di Twitch in modo semplice.

A tal proposito, una volta avviata l'apposita applicazione ufficiale per dispositivi mobili della piattaforma, ad esempio quella che risulta scaricabile gratuitamente dal Play Store di Google (per dispositivi Android), viene subito messa in evidenza, al netto degli eventuali canali in live tra quelli che si seguono, la scheda "Canali consigliati per te".

In quest'ultima a volte possono essere visualizzate anche live non di vostro gradimento, motivo per cui potreste voler "addestrare" l'algoritmo a consigliarvi contenuti in modo più preciso. È in questo contesto che può tornare utile premere sull'icona dei tre puntini presente a fianco del riquadro della live di un canale che non vi va propriamente a genio, così da poter fare uso dell'opzione "Non ho alcun interesse verso questo suggerimento".

Così facendo, Twitch farà in modo di non farvi più vedere quel canale, perlomeno nel contesto dei principali suggerimenti dell'applicazione. Nel caso in cui in futuro ci sia un cambio di idea in merito a un determinato streamer, potrete tornare sui vostri passi premendo sull'icona dell'account collocata in alto a sinistra, selezionando la voce "Impostazioni account" e accedendo all'area "Suggerimenti". Da quest'ultima risulta infatti possibile dare un'occhiata a categorie (sì, si possono "bloccare" anche quelle), canali e video che avete deciso di escludere dai suggerimenti. Insomma, adesso sapete come usufruire di un'esperienza maggiormente personalizzata su Twitch.