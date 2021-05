In che modo reagisce il nostro cervello se deve controllare una mano a 6 dita?

Alcuni scienziati si sono chiesti: in che modo reagirebbe il cervello se dovesse controllare una nuova parte del corpo? Bene, gli stessi hanno condotto un esperimento con 36 persone a cui è stato attaccato un terzo pollice alla mano. Com'è andata?

Partiamo col dire che il pollice robotico è stato presentato come progetto durante un concorso della Royal College of Art di Londra. É stato premiato in quanto rivoluzionario in materia di protesi, a detta degli esperti.

"Tutto è iniziato perché volevamo capire cosa si prova a controllare un 'qualcosa' attaccato al proprio corpo" ha detto Dani Clode, designer del progetto. "É un rapporto diverso da qualsiasi altro. Volevo esplorarlo."

Secondo gli scienziati non è possibile stabilire con certezza se il cervello umano ha o meno la capacità di sopportare questo carico cognitivo. Si tratta, nel caso del pollice, di un vero e proprio "surplus" nel nostro corpo.

"Per determinare una qualche risposta è richiesta una grande collaborazione di esperti in diversi campi" ha spiegato Tamar Makin, professoressa di Neuroscienze cognitive all'University College of Londra. "Nel nostro studio abbiamo utilizzato il terzo pollice per esplorare il cervello umano, vedere in che modo avrebbe supportato una parte del corpo in più e sapere che impatto avrebbe avuto sul nostro cervello (che ha persino delle proprietà rigenerative!)."

Al gruppo di volontari è stato richiesto di eseguire alcuni "semplici" compiti. Costruire con dei blocchi una torre, reggere più palline contemporaneamente o solo mescolare con un cucchiaio il caffè. Questi, sono riusciti anche a svolgere le attività da bendati o mentre risolvevano problemi di matematica!

"Il terzo pollice è un'estensione stampata in 3D per la tua mano, ma viene controllata dai tuoi piedi" ha detto Clode. Infatti la protesi va messa accanto al mignolo della mano, grazie ai sensori di pressione che vengono posti sotto le dita dei piedi viene poi azionata.

L'esperimento è durato cinque giorni e i partecipanti potevano scegliere di portare il pollice con loro per utilizzarlo autonomamente un massimo di 6 ore. All'inizio e alla fine sono state fatte delle risonanze magnetiche (fMRI), in modo da poter vedere se e quali differenze si sarebbero presentate.

"Alcuni dei partecipanti hanno riferito di aver iniziato a sentire che il pollice stava diventando una parte del loro corpo" ha continuato la designer Dani Clode. "Altri erano piuttosto tristi di doversene separare."

L'esperimento è andato piuttosto bene e il cervello non è sembrato particolarmente sovraccaricato dalla presenza del dito in più, tuttavia, il team spera di rilasciare presto un pollice più "confortevole". Mirano ad una protesi da utilizzare anche mentre si cammina, ma non solo, ad una protesi che sia in grado di entrare in uno scanner per fMRI, ciò consentirebbe di effettuare la risonanza mentre il dispositivo è in uso.

Il modo in cui funziona il cervello è ancora ben lontano dall'essere del tutto chiaro, ma nel frattempo potrebbero interessarvi otto incredibili curiosità sul nostro cervello!