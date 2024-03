Come giocare a Pong su Instagram? Esiste un'opzione nascosta

Fortunatamente, i problemi a Instagram della giornata di oggi, lunedì 11 marzo 2024, si sono risolti. Ora, finalmente, gli utenti possono tornare a usare il social network per postare le loro foto, per condividere Storie e Reel con i propri amici e per... giocare a Pong!?

Ebbene sì: potete giocare a Pong su Instagram. Accanto alla pletora di nuove funzioni rilasciate da Instagram negli ultimi anni, infatti, Meta ha recentemente implementato sul suo social network una versione built-in di Pong, il classico targato Atari rilasciato nel lontano 1975 sotto forma di cabinato arcade.

Ma come fare per giocare a Pong su Instagram? La procedura è semplicissima: la prima cosa che dovrete fare è aprire l'app del social network sul vostro smartphone, sia esso un dispositivo iOS o Android, e recarvi nella sezione delle chat. Fatto ciò, scegliete una conversazione qualsiasi e inviate un'emoji. Quindi toccate l'emoji appena inviata e...

...E potrete iniziare a giocare a Pong utilizzando l'emoji come "pallina", mentre la barra dei messaggi si trasformerà nella vostra "racchetta" digitale. Il gioco è un passatempo piuttosto divertente con cui trascorrere i momenti morti, ma tiene anche traccia dei vostri record: i più competitivi, insomma, potranno puntare ai 999 punti e confrontare il proprio punteggio con quello degli amici!

Incredibilmente, la velocità dell'emoji-pallina di Pong su Instagram è piuttosto elevata, mentre le ridotte dimensioni dello schermo dello smartphone portano ad un gran numero di rimbalzi: insomma, versione di Pong sviluppata da Meta non è delle più facili! Se volete approfondire le funzioni del social network, comunque, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alla creazione dei codici QR con Instagram.