Come giocare a 'Snake' su Spotify? L'opzione che non avete visto

A volte le cose sono proprio lì davanti ai nostri occhi, ma non ce ne accorgiamo (e no, non stiamo facendo riferimento a un'illusione ottica). Questo è il caso di quanto nascosto all'interno dell'applicazione per dispositivi mobili di Spotify, che oltre a offrire musica va anche a sfiorare il mondo dei videogiochi.

Sì, avete capito bene: c'è un minigame di "Snake" su Spotify. Come si può accedere a quest'ultimo? Una volta avviata l'applicazione, ad esempio quella scaricabile gratuitamente dal Play Store di Android, nonché effettuato il login col proprio profilo, risulta necessario avviare una playlist qualsiasi. Potete insomma scegliere la vostra preferita (anche tra quelle create in automatico dalla piattaforma, ad esempio "Daily Mix").

Una volta che un brano è in riproduzione, potete tornare nella pagina della playlist e fare tap sull'icona dei tre puntini in alto, collocata appena sotto al numero di Mi piace e alla durata totale. A questo punto, non vi resta che scorrere fino in fondo le opzioni disponibili, fino a quando non troverete la voce "Mangiati sta playlist".

Va detto che non tutti gli utenti possono accedere questa funzionalità, segno del fatto che si potrebbe trattare di un test riguardante un numero limitato di persone. Tuttavia, se scovate quest'opzione, potrete poi giocare a "Snake" con la playlist scelta come musica di accompagnamento.