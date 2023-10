Come sarebbero stati i giovani d'oggi negli anni 90? Yearbook è il nuovo trend IA TikTok

La Generazione Z (che usualmente indica i nati tra il 1995 e il 2010), ma chiaramente non solamente quest'ultima, sta cercando si scoprire come sarebbe stata negli anni '90. È infatti proprio il social network che usualmente viene definito "il Google della Gen Z", ovvero TikTok, a ospitare il nuovo trend Yearbook, che tra l'altro sfrutta l'intelligenza artificiale.

Se infatti da un lato TikTok ha introdotto gli avatar IA, quest'ultima si sta facendo strada in ambito social anche mediante trend. Nel caso di Yearbook, ciò che si cerca di fare è ricreare le foto degli annuari degli anni '90, provando a inserire i giovani d'oggi in quel contesto, così da provare a vedere quale look avrebbero adottato all'epoca.

Insomma, gli appartenenti alla Gen Z (e non solo) si stanno reinventando studenti degli anni '90, anche un po' per divertirsi con quelle che erano le abitudini dei genitori. Di mezzo c'è in ogni caso l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi mobili EPIK, scaricabile sia dal Play Store di Google (per dispositivi Android) che dall'App Store di Apple (per iPhone e iPad). Superfluo far notare che l'applicazione ha superato i 50 milioni di download sul solo Play Store.

Da notare però che il servizio non è gratuito, visto che per poter caricare i propri selfie e ottenere 60 immagini IA basate su di essi risulta necessario passare per le micro-transazioni presenti all'interno dell'app. L'annuario anni '90 generato tramite IA si fa insomma pagare, ma questo non sembra limitare la popolarità del trend su TikTok.