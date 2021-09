Come gira iOS 15 sui vecchi iPhone? La risposta in un video

Manca sempre meno al lancio pubblico di iOS 15, il nuovo sistema operativo per iPhone di Apple, e sul web iniziano a circolare già i primi video confronti con iOS 14.7.1. Nello specifico, il canale YouTube iAppleBytes ha pubblicato il filmato che mostriamo in apertura, che mette a confronto le performance della beta 8 di iOS 15 con iOS 14.7.1.

Il filmato, che potete visualizzare in apertura, mostra anche come si comportano i dispositivi più datati con iOS 15 beta 8, ecco perchè se non possedete uno degli ultimi modelli di iPhone ne consigliamo la visione.

Il test mostra che gli iPhone più vecchi si avviano un pò più velocemente con iOS 14.7.1 rispetto ad iOS 15, ma soprattutto non ha evidenziato alcun miglioramento significativo della velocità tra i due diversi OS in termini di responsività e reattività. Anzi, l'apertura di alcune app stock come le Mappe avviene un pò più lentamente su iOS 15: tale differenza si acuisce man mano che ci si avvicina agli ultimi iPhone.

Chiaramente la versione analizzata di iOS 15 è ancora una beta, e la situazione potrebbe migliorare (seppur di poco) man mano che ci si avvicina al lancio pubblico. Apple dovrebbe pubblicare iOS 15 entro la fine di settembre, con la data ufficiale che potrebbe essere annunciata nel corso del keynote autunnale.

Qualche settimana fa Apple ha invitato gli utenti a partecipare alla beta di iOS 15 e ad inviare i loro feedback per rendere l'OS più stabile.