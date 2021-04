Come mai le giraffe hanno il collo lungo? La risposta potrebbe non essere così scontata

Perché le giraffe hanno un collo tanto lungo? La risposta potrebbe apparire semplice e banale, ma in verità non è così semplice e possono esserci più affermazioni corrette alla domanda.

Le giraffe sono animali iconici, di rara bellezza ed eleganza, che vivono nelle savane o nelle praterie. Le loro lunghe zampe ed il loro lungo collo ha fatto sì che questi animali diventassero, non solo tra i ruminanti, ma anche tra gli animali terrestri, in generale i più alti. Tuttavia, perché le giraffe hanno un collo tanto lungo? Come disse lo stesso Darwin, è probabile che, quando la lotta per il cibo era più aspra, gli antenati delle giraffe che avevano il collo più lungo erano anche quelli che riuscivano a mangiare da zone in cui gli altri competitori non arrivavano, e questa caratteristica ha fatto sì che il collo si allungasse sempre di più fino a che, oggi, non è arrivato a misurare fino a 2 metri.

Negli anni ‘90 un gruppo di biologi, dopo alcune osservazioni, ha notato che le femmine passavano la metà del loro tempo con il collo in orizzontale. Ecco, quindi, che si è ipotizzato che il collo non servisse a mangiare le foglie in alto, quanto invece come arma che i maschi utilizzano per accaparrarsi i favori delle femmine. Un po’ come le corna dei cervi che vengono usate durante il periodo della riproduzione, le giraffe usano il collo per combattere contro altri maschi. D’altronde, il collo è estremamente muscoloso e lungo, in più la testa dei maschi ha un cranio molto duro che può essere usato come un randello.

E’ raro, ma può accadere, che i combattimenti tra maschi di giraffa finiscano con serie ferite o la morte. Quindi, secondo questa teoria, i maschi che si riproducevano di più erano quelli che avevano un collo più lungo e più muscoloso. Ma allora perché anche le femmine hanno il collo lungo? Un altro studio, questa volta del 2007, ha ribaltato questa ipotesi. Dopo aver recintato alcuni alberi, in modo che gli erbivori più bassi non potessero raggiungere le gustose foglie, li hanno confrontati con altri alberi non recintati osservando che, durante un periodo di lotta per il cibo, effettivamente su entrambi gli alberi (recintati e non) le giraffe mangiavano le foglie più in alto.

A riprova di ciò, quando il collo delle giraffe ha iniziato ad allungarsi questi animali hanno vissuto un’era di aspra competizione per il cibo a seguito di cambiamenti dei loro habitat. Tuttavia, le due ipotesi evolutive, probabilmente, sono entrambe valide: il collo sempre più lungo ha permesso alla specie di prosperare meglio di quelle rivali e un collo lungo e muscoloso aiutava i maschi ad uscire vittoriosi dai combattimenti.