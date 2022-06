Come girano i giochi Xbox Game Pass su PC? La novità dell'app per Windows

Nell'ultimo anno l'esperienza PC con il Game Pass è migliorata significativamente e le novità sempre dietro l'angolo. Uno degli annunci più attesi è stato senza dubbio quello relativo alla gestione delle cartelle sull'App Xbox per Windows.

Ma non è finita qui. Infatti, nelle ultime ore è stato annunciato un nuovo aggiornamento per l'App Xbox che introduce un indicatore per le prestazioni che dovrebbe suggerire orientativamente se il gioco selezionato girerà bene sul nostro PC, risparmiando, quindi, tempi di attesa per il download nel caso in cui la nostra macchina non rispondesse ai requisiti minimi richiesti per quel determinato titolo.

Un'aggiunta, insomma, che farà felici i giocatori che iniziano a destreggiarsi con il loro nuovo PC e con l'enorme catalogo di PC Game Pass, tra i bellissimi titoli Bethesda e l'ottima partnership con EA.

Per scoprire la compatibilità, sarà sufficiente selezionare il gioco a cui siamo interessati direttamente dal catalogo dell'App Xbox e, come illustrato sul blog ufficiale di Microsoft, sotto al pulsante "Installa" verranno visualizzate le informazioni relative alle stime di prestazioni sul PC, appena prima della trama del titolo.

Di recente, tra l'altro, in seguito all'Xbox & Bethesda Showcase, si è generata un po' di confusione in merito all'annuncio di Hideo Kojima. Per questo motivo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro speciale sulle differenze tra Xbox Cloud Gaming e Cloud Native Gaming.