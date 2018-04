Come gli autobus elettrici stanno mettendo in ginocchio il business del petrolio

Sempre più città stanno passando ai bus elettrici con la Cina regina indiscussa di questo trend. Un bus consuma una quantità di carburante 30 volte superiore a quello della macchina media. Passare alle nuove tecnologie comporta un risparmio notevole, oltre che un beneficio per l'ambiente. Tutti contenti? Neanche per idea.

Stando ad un interessante report di Bloomberg -che potete leggere per intero a questo link- il trend che vede sempre più compagnie di trasporti passare agli autobus elettrici sta provocando un danno non indifferente all'industria del petrolio.

Partiamo dal primo dato evidenziato dalla testata americana: la Cina. Il Paese asiatico da solo detiene il 99% della flotta mondiale di autobus elettrici, vale a dire, oltre 385.000 veicoli. Il motivo? Stiamo parlando chiaramente di uno dei Paesi che soffre maggiormente l'inquinamento con problemi conseguenti per la salute e la produttività dei suoi cittadini. Una media di quasi 10.000 nuovi veicoli elettrici ogni cinque settimane. Tanto? Poco rispetto ai numeri che fanno i veicoli tradizionali? Può essere, ma passiamo allora al secondo dato evidenziato da Bloomberg: un autobus normalmente consuma trenta volte il carburante di una macchina di medie dimensioni. Capite di cosa stiamo parlando? Si tratta di una bella fetta di domanda sottratta al mercato del petrolio. Mercato che comincia a sentire decisamente la mancanza di questi quasi 400.000 veicoli a benzina o diesel mandati, definitivamente, in deposito dalla Cina.

E il resto del mondo? Pian piano ci si sta arrivando. Vi basti pensare che anche in Italia sta succedendo qualcosa. Il Comune di Venezia vuole rendere la flotta di autobus dispiegata al Lido (dove si svolge l'annuale Mostra del Cinema) full-green entro il 2019, ad esempio. E in questa direzione vanno anche Genova, Torino, Milano e molte altre grosse città italiane.

Ma il lavoro da fare è ancora tantissimo, stando ad una classifica stilata sempre da Bloomberg l'Italia non sarebbe nemmeno nella top10 dei Paesi europei per numero di bus elettrici in circolazione. Al primo posto l'UK, poi Germania, Paesi Bassi, Lituania, Austria, Belgio, Polonia, Svezia, SPagna e Francia.

Stando a Bloomberg per ogni 1.000 bus elettrici immessi nelle strade il mercato del petrolio subirebbe una perdita di oltre 500 barili al giorno. Qualcuno non ne sarà sicuramente contento, ma si tratta di un beneficio pazzesco per tutti gli altri in termini di ambiente e salute.