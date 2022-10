Come avere la nuova grafica su Windows 11? Ecco l'update 22H2 manuale

Il nuovo update del sistema operativo Microsoft ha raggiunto la fase di rollout da poche settimane non senza problemi, al punto da costringere la casa di Redmond a bloccare Windows 11 22H2 su alcuni PC Intel. Tuttavia, sono in molti a non averlo ricevuto anche se compatibili.

La nuova versione dell'OS introduce novità significative come una nuova grafica per le icone delle cartelle, che ora mostrano il contenuto in anteprima, ma anche la possibilità di utilizzare Esplora File con un sistema a schede, un po' come accade con i browser web.

Tutte le novità di Windows 11 22H2 possono essere installate sulle macchine compatibili attendendo il proprio turno tramite Windows Update, ma è anche possibile forzare la mano e ottenere subito la nuova versione del sistema operativo.

Farlo è semplicissimo e sicuro. Oltretutto, ci avvarremo esclusivamente di software ufficiale.

Per prima cosa scaricate lo strumento di installazione "Windows 11 Installation Assistant" dal sito ufficiale Microsoft. Una volta aperto sul PC da aggiornare, vi verrà chiesto di verificare l'integrità del PC tramite il tool dedicato. Scaricatelo e avviatelo, ci vorranno pochi secondi.

Terminato il controllo integrità, tornate sull'Assistente di Installazione e procedete con l'installazione guidata. Al termine, verrà richiesto un riavvio di sistema. Non serviranno particolari operazioni: quando il PC si riaccenderà, potrete finalmente godervi tutte le novità di Windows 11 sul vostro PC.

Per sapere come fare a ottenere davvero tutte le ultimissime novità della versione 22H2, ecco come avere le schede di Esplora File su Windows 11. Spoiler: serve una build specifica!