Come guadagnare con TikTok raccogliendo le gemme fino al 31/12

TikTok sta spopolando a livello mondiale, dov'è diventata l'applicazione più scaricata su App Store, ma anche in Italia di recente ha registrato un aumento dell'utilizzo grazie ad influencer e VIP che hanno iniziato a sponsorizzare i propri account. Fino al 31 Dicembre però sarà anche possibile guadagnare soldi "reali" usando semplicemente l'app.

Il funzionamento è molto semplice, ed ha come obiettivo finale l'aumento dell'utilizzo dell'applicazione. TikTok ha infatti messo in campo un sistema di inviti che permette di guadagnare monete virtuali (rubini o diamanti) che poi possono essere convertite in denaro da trasferire sul proprio account PayPal.

Il primo metodo per guadagnare è inviare il link per l'iscrizione ad un amico che non usa TikTok. Effettuando questa procedura con un massimo di 10 nuovi utenti, sarà possibile ottenere fino a 5 Euro (0,50 Euro a persona). Se la persona iscritta tramite il proprio indirizzo guarda oltre dieci minuti di video su TikTok ogni giorno per tre giorni, si riceverà un bonus extra di 2,50 Euro.

A ciò si aggiungono anche altri premi giornalieri:

100 Rubini - Leggere il regolamento;

200 Rubini - Visualizzare un minuto di video al giorno;

300 Rubini - Visualizzare tre minuti di video al giorno;

500 Rubini - Visualizzare dieci minuti di video al giorno;

500 Rubini - Pubblicare un video al giorno.

Sono disponibili anche altri riconoscimenti come quello relativo all'accesso giornaliero alla pagina TikTokTag che permette di guadagnare da un minimo di 10 Rubini ad un massimo di 50 dopo sette giorno, se la si visita quotidianamente.

E' anche possibile guadagnare 100 Rubini se si condivide la pagina della campagna su un altro social network.

Un diamante equivale ad 1 Euro, mentre 1 Rubino 1/10000 EUR.