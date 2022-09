Come fa a guadagnare uno YouTuber? Ecco le principali fonti

Dopo aver visto come si guadagna su Twitch, ci spostiamo sulla piattaforma multimediale di Google per cercare di fare maggiore chiarezza sulle possibilità di sostentamento per i futuri youtuber e su quali siano, in generale, le fonti di guadagno.

I guadagni derivanti direttamente da YouTube dipendono, per esempio, dal Paese in cui si propongono i propri contenuti, ma anche dal costo della vita. Sulla base di uno studio di Reboot Online Marketing su 44 Paesi europei sul raggiungimento di uno stipendio medio, l'Italia si piazza al 18esimo posto in termini di visualizzazioni necessarie per raggiungere uno stipendio annuo medio. Parlando di numeri, per arrivare a 20.748 euro e quindi a uno stipendio medio in Italia, servirebbero 5.907.430 visualizzazioni, laddove a primeggiare è il Liechtenstein con quasi 60mila euro per oltre 16 milioni di visualizzazioni e il fanalino di cosa è rappresentato dall'Armenia con quasi 3000 euro per circa 850mila visualizzazioni.

Sebbene questi numeri possano risultare fuori portata per alcuni, le mere visualizzazioni non sono affatto l'unico metodo per far lievitare il proprio conto in banca attraverso YouTube.

Tanto per cominciare, la condivisione dei proventi pubblicitari tramite la partnership con YouTube (Programma Partner YouTube) è il metodo fondamentale per iniziare a guadagnare, ma esistono meccanismi accessori come il creare merchandising dedicato attraverso YouTube Shopping per i Paesi in cui è disponibile e gli abbonamenti, che consentono di ottenere parte della quota mensile un po' come avviene su Twitch. Oltretutto, è possibile creare affiliazioni e sponsorizzazioni con altri brand interessati a essere promossi sul proprio canale, che talvolta diventa uno dei metodi più importanti per riuscire ad arrivare alle cifre necessarie per il sostentamento.