Come guardare i canali TV sul PC? Le soluzioni per Rai, Mediaset e Sky

Con il passare degli anni e mesi, la TV tradizionale ha fatto spazio ai nuovi sistemi di fruizione dei contenuti. Si sono affacciati su questo mercato tantissimi servizi e soluzioni che permettono di seguire la programmazione televisiva direttamente da PC: vediamo di cosa si tratta.

Come vedere i canali Rai da PC

Partendo dalla TV di Stato, la soluzione più immediata è rappresentata dalla piattaforma proprietaria RaiPlay che, dietro una registrazione gratuita, consente di accedere alla programmazione in diretta di tutte le reti, ma anche a quella on demand: è possibile recuperare in un secondo momento i canali andati in onda, anche su smartphone e tablet.

Come vedere i canali Mediaset da PC

Anche Mediaset si è attrezzata con la piattaforma Mediaset Infinity che funziona in maniera analoga a quella della Rai: è possibile seguire le dirette TV delle reti del Biscione, ma anche sfogliare un catalogo ricco di programmi andati in onda. E' disponibile da qualche mese anche il nuovo servizio a pagamento Mediaset Infinity+ che trasmette, tra le altre cose, anche la Champions League.

Come vedere i canali Sky da PC

Per Sky invece le opzioni sono due: Sky Go (o Sky Go Plus a seconda dell'abbonamento) e Now TV. Entrambi però sono a pagamento e, nel primo caso, legate alla sottoscrizione Sky in essere e nel secondo ad un ticket da acquistare a parte.