Come guardare Disney+ sul vostro TV usando Chromecast

Continuano le nostre guide all'interno di Disney+, la nuova piattaforma di streaming della società di Micky Mouse che ha debuttato oggi in Italia. In questa mini-guida vi spieghiamo come accedere al catalogo del servizio sul vostro televisore utilizzando il Chromecast di Google.

Come scaricare e guardare Disney+ usando Chromecast

Prima di procedere con la procedura, occorre effettuare delle verifiche per assicurarsi che sia possibile effettuare lo streaming:

Sullo smartphone o tablet bisogna installare l'applicazione Google Home, disponibile ovviamente in maniera del tutto gratuita su App Store di iOS e Google Play Store di Android;

Il Chromecast deve essere collegato al TV e connesso alla rete WiFi

A questo punto il procedimento da seguire è molto semplice:

Sullo smartphone o tablet, aprire l'applicazione Disney+; Inserire le proprie credenziali ed effettuare il login; Selezionare il contenuto da visualizzare; Fare click su Play; In alto, cliccare sull'icona del Chromecast.

Arrivati qui, l'applicazione chiederà dove effettuare lo streaming e mostrerà una lista dei device rilevati. Basterà selezionare il Chromecast (riconoscibile tramite il nome che avete scelto in fase di configurazione del dongle, che viene visualizzato nella schermata principale) ed il gioco è fatto.

Vi ricordiamo che da oggi è possibile iscriversi a Disney+ ed anche godere di sette giorni di prova gratuita. Per tutti i dettagli su Disney+ vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.