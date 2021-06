Ecco come guardare l'eclissi solare anulare di giovedì 10 giugno

Così come vi abbiamo già precedentemente raccontato, questo giovedì (ovvero domani) i fortunati che vivono in alcune parti del Canada, della Groenlandia e della Russia settentrionale, potranno osservare la cosiddetta "eclissi solare anulare", ovvero quando la luna bloccherà quasi completamente il sole, lasciando visibile solo un anello infuocato.

Nonostante non sarà possibile vedere l'evento per intero, in alcune parti dell'Europa sarà possibile osservare solamente uno "spicchio" dell'eclissi. L'eclissi solare anulare durerà circa 100 minuti, a partire dall'alba in Ontario, Canada, e viaggiando verso nord fino al momento della massima eclissi, intorno alle 8:41 in Groenlandia.

In luoghi come il Regno Unito e l'Irlanda, gli osservatori del cielo vedranno fino al 38% del Sole bloccato durante l'eclissi parziale poco dopo le 11 (ora locale), secondo quanto riporta la Royal Astronomical Society. Coloro che non si trovano in queste regioni del mondo, invece, non potranno vedere nulla di tutto questo?

Non esattamente, poiché fortunatamente esiste lo streaming: non dovrete far altro che collegarvi al sito web del Virtual Telescope Project (cliccando qui sarete trasportati alla pagina web) alle ore 11:00 di giovedì 10 giugno e assistere in tutta tranquillità all'incredibile evento astronomico. Questa è la penultima eclissi solare del 2021, mentre l'ultima sarà il 4 dicembre... anche se la totalità dell'evento sarà visibile solo dall'Antartide.