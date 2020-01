Come guardare il nuovo canale Cine34 di Mediaset in streaming gratis

Nella giornata di ieri ha debuttato Cine34, il nuovo canale tematico di Mediaset dedicato al cinema italiano, che è partito col botto regalando agli utenti una maratona dedicata a Fellini in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Cine34 può essere visto non solo in TV, ma anche in streaming, però.

Per seguire la diretta basta infatti collegarsi al sito web ufficiale di Mediaset, e quindi cliccare sul pulsante "guarda" presente in alto a sinistra.

Attenzione però: come avviene anche per gli altri canali del Biscione, anche per Cine34 è richiesta la registrazione ed il login a Mediaset Play, che ovviamente è gratuita e può essere completata nel giro di pochi secondi.

Cine34 si aggiunge alla lunga lista di canali per cui la televisione di Milano garantisce lo streaming web: l'elenco è composto, oltre che dai classici Canale 5, Italia 1 e Rete 4, anche dal Venti, Iris, La 5, Mediaset Extra che su digitale terrestre ha cambiato numerazione, Focus, Top Crime, Italia 2, Boeing e Cartoonito.

Mediaset Play comprende anche un vasto catalogo di contenuti on demand, comprensivo delle produzioni originali di film, fiction e serie tv, ma anche programmi per bambini e documentari.

Sul sito di Cine34 è disponibile anche una guida tv interattiva che permette di consultare l'intera programmazione del canale.