Come guardare in streaming il lancio di Jeff Bezos nello spazio: ecco i link

Jeff Bezos, superato per pochissimo da Richard Branson, non sarà il primo miliardario ad andare nello spazio, ma la sua impresa vale comunque la pena di essere vista. Blue Origin, infatti, porterà in orbita il primo equipaggio privato dal Launch Site One della compagnia vicino a Van Horn, in Texas, alle 15:00 di martedì 20 luglio.

Per l'occasione, il lancio sarà trasmesso sul sito web della compagnia, BlueOrigin.com (clicca sul testo evidenziato per essere portato alla pagina web), a partire dalle 13:30. Questa volta, contrariamente a quello accaduto con il volo di Branson, il veicolo spaziale di Blue Origin vola ben al di sopra della linea di Kármán.

Il razzo tornerà autonomamente al suo sito di lancio e atterrerà, mentre la capsula dell'equipaggio verrà trasportata da un paracadute. Chi verrà portato nello spazio? I quattro membri dell'equipaggio sono: ovviamente Jeff Bezos, Mark Bezos, fratello minore dell'ex CEO Amazon, Wally Funk, che a 82 anni diventerà la donna più anziana a volare nello spazio, e infine Oliver Daemon, la persona più giovane a volare per la prima volta nello spazio (con 18 anni).

L'intera esperienza durerà solamente 11 minuti. L'equipaggio, dalla cabina in cui è seduto, potrà vedere il panorama che si allontana sempre di più dalle grandi finestre della capsula. Non sappiamo ancora quando si verificherà il prossimo volo e non sappiamo neanche il prezzo per un singolo biglietto (quello di Virgin Galactic costa 250.000 dollari).

Altre informazioni saranno rilasciate in futuro dalla compagnia, intanto godiamoci il volo.