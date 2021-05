Come guardare la TV sul PC? Come farlo gratis ed in maniera legale con Sky, Rai e Mediaset

Qualche giorno fa abbiamo parlato su queste pagine della possibilità di vedere il digitale terrestre DVB-T2 su PC, ma non tutti sanno che ci sono anche altri metodi che permettono di seguire la televisione direttamente sul proprio computer in maniera gratuita e soprattutto legale. Vi spieghiamo come fare.

Vedere i canali Rai su PC

Per quanto riguarda la Rai, la TV di Stato già da qualche anno ha lanciato la piattaforma RaiPlay, che consente di seguire tutta la programmazione della Rai in streaming, in maniera completamente gratuita dietro una registrazione a costo zero. E' anche disponibile un catalogo on demand che permette di recuperare tutta la programmazione proposta agli utenti, per visionarla in un secondo momento.

Vedere i canali Sky su PC

Sky, come noto, propone gratuitamente ai propri abbonati il servizio Sky Go, che analogamente a quanto avviene con RaiPlay dà la possibilità di seguire non solo tutti i programmi in diretta, ma anche in versione on demand. E' disponibile anche Sky Go Plus, che però ha un costo mensile ed include funzioni extra come "Restart, Pause e Replay" e la possibilità di effettuare il download.

Vedere i canali Mediaset su PC

Mediaset già da tempo propone il servizio Mediaset Play, che di recente si è evoluto in Mediaset Play Infinity, che include anche una selezione di programmi originali a pagamento e dal prossimo anno proporrà le partite della Champions League.