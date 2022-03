Come la guerra in Ucraina e il cambiamento climatico influenzano l'industria nucleare

Il cambiamento climatico e la sicurezza globale sono argomenti che si intrecciano e che sono fondamentali per il nostro futuro. Ciò è particolarmente evidente negli eventi di questa settimana, che sembrano sempre più spesso chiamare in causa l'energia nucleare.

Le centrali nucleari generano energia senza emissioni di anidride carbonica, fornendo un'alternativa ai combustibili fossili che danneggiano l'atmosfera.

"Il carbone e altri combustibili fossili stanno soffocando l'umanità", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo che il Gruppo intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici ha pubblicato un recente rapporto: "Il mix energetico globale non funziona".

Nella stessa settimana, le forze militari russe hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhya. Nello specifico, un edificio del complesso nel nodo nucleare è stato dato alle fiamme.

"Stiamo lanciando un avvertimento, nessun paese ha mai attaccato i blocchi nucleari, tranne la Russia", ha espresso il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in dichiarazione video. "Per la prima volta nella nostra storia, nella storia dell'umanità, il paese terrorista è tornato al terrore nucleare".

Venerdì, 4 marzo, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AEIA) ha riferito che la centrale nucleare ha continuato a funzionare e non c'era stato alcun rilascio di materiale radioattivo. Inevitabilmente, però, da Zaporizhzhya è partita un'onda d'urto di paura in tutto il mondo.

"Ci saranno dei provvedimenti su questa faccenda", sono queste le parole di Kenneth Luongo, il fondatore dell'organizzazione no profit "Partnership for Global Security", che si occupa di sicurezza e politica energetica.

Allo stesso tempo, le nazioni si stanno rendendo conto che non possono raggiungere i loro obiettivi climatici con le energie rinnovabili, come l'eolica e la solare. Luongo dice che c'è stato un "cambiamento epocale" nei confronti dell'energia nucleare, sottolineando il vertiginoso aumento di fiducia nella risorsa, alla conferenza sul clima della COP 26, ovvero la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021.

La perenne crescita della fiducia nei confronti del nucleare è il frutto di una continua informazione, a cui ci sembra doveroso non sottrarci: sapete, quindi, qual è l'esperimento che ha permesso la scissione dell'atomo?