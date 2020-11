Ecco come Huawei lentamente sta abbandonando Android per i suoi smartphone

Huawei ha rilasciato la nuova variante della propria interfaccia grafica EMUI 11, annunciando a metà novembre il suo arrivo su 14 smartphone. In questo aggiornamento, però, diversi utenti hanno notato una particolarità che dimostra l’imminente abbandono definitivo di Android per passare al sistema operativo HarmonyOS: ecco di cosa si tratta.

Come riportato anche da GizChina, nella gamma di dispositivi in cui ora è possibile utilizzare la versione stabile di EMUI 11 si può notare che alla loro accensione appare una scritta modificata “Powered by Android”: come potete vedere anche in calce all’articolo dagli screenshot catturati su Huawei P40 Pro rispettivamente con EMUI 11 ed EMUI 10.1, se la versione tradizionale della didascalia prevede la presenza del logo Android originale, ora la scritta è in un unico font diverso dal precedente e senza tale logo.

Un altro suggerimento invece apparirebbe nelle impostazioni, nello specifico nella sezione “Informazioni sul telefono”, dove al posto del livello della patch di sicurezza Android viene mostrato solo il numero della patch in questione, senza alcun riferimento al sistema operativo del robottino verde sviluppato da Google. Insomma, è evidente che Huawei si sta sempre più distaccando dal mondo Android per prepararsi al lancio di HarmonyOS o HongmengOS nel corso del 2021.

Nell’attesa di vedere come sarà questo nuovo sistema operativo anche sugli smartphone del colosso di Shenzhen, oltre che ai dispositivi IoT e smart TV, l’azienda sta anche lavorando sul prossimo telefono top di gamma Huawei P50, possibilmente in arrivo per inizio 2021.