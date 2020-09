Ecco come sarà Huawei Watch GT 2 Pro: render e specifiche tecniche

Huawei Watch GT 2 Pro finalmente si è mostrato al pubblico nei primi render apparsi online e nella sua possibile scheda tecnica. Dopo le certificazioni per la commercializzazione ricevute in diversi paesi asiatici, USA e in Europa, lo smartwatch di Huawei sembrerebbe ormai prossimo all’annuncio ufficiale assieme alla serie Huawei Mate 40.

I render trapelati su Internet sono disponibili grazie a WinFuture e mostrano perfettamente le dimensioni del dispositivo: Huawei Watch GT 2 Pro avrà un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione pari a 454 x 454 pixel; arriverà con 4GB di spazio d’archiviazione e una batteria da 455 mAh (come lo Huawei Watch GT 2e), assieme a tutti i moduli ormai standard come il GPS e altre opzioni per la connettività come la porta USB Type-C. Secondo i rumor questo smartwatch potrebbe persino offrire 14 giorni di autonomia con una singola ricarica.

La vera differenza rispetto al Watch GT 2 originale dovrebbe essere l’aggiunta del supporto alla ricarica wireless Qi a 10W. Per quanto concerne la data di lancio e il prezzo finale non è noto nulla di ufficiale, ma secondo la fonte il nuovo smartwatch Huawei dovrebbe arrivare nelle prossime settimane in Germania a 280 Euro.

Se volete farvi un'idea di com'è Huawei Watch GT 2 in attesa della variante Pro, ecco a voi la nostra recensione.