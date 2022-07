Come l'IA disegna Everyeye Cyberpunk: il tool che potete usare anche voi

I tool IA che permettono di generare immagini a partire dal testo in breve tempo sono ormai parecchi. Abbiamo già trattato la questione diverse volte su queste pagine, ma risulta interessante approfondire un servizio Web in particolare a cui potreste voler dare un'occhiata. Signore e signori, ecco come l'IA disegna Everyeye Cyberpunk.

Se ci seguite da tempo lo sapete: su queste pagine abbiamo già sperimentato molto con l'IA. Chi si ricorda dell'articolo di inizio 2019 scritto dall'IA su Everyeye? Non dimenticatevi anche della guida su come far generare un artwork all'IA partendo da una parola. Insomma, abbiamo già effettuato diversi esperimenti, ma, durante uno dei nostri molteplici test da nerd, abbiamo scovato un tool, facilmente accessibile da browser Web, che ha realizzato delle immagini che ci hanno lasciato positivamente colpiti.

Dovete infatti sapere che, utilizzando i primi tool che si trovano su Google che permettono di generare immagini tramite intelligenza artificiale, generalmente dando come input "everyeye" vengono restituite, per ovvi motivi, "normali" immagini di occhi o realizzazioni astratte che potrebbero non convincere del tutto. Poi, però, abbiamo scoperto il sito Web NightCafe Creator, che già dalla home page permette di selezionare "Cyberpunk" come stile, fornendo anche alcuni crediti iniziali gratuiti all'utente per testare il servizio.

Capite bene che non abbiamo potuto esimerci dall'inserire "everyeye" come input. Ebbene, il primo risultato che ci siamo trovati dinanzi è quello che potete ammirare anche in copertina. Certo, le dimensioni dell'artwork sono contenute (in copertina abbiamo effettuato un upscaling IA, come potete immaginare) e chiaramente è tutto un po' confuso, ma l'idea di un occhio futuristico con tabelloni in vista (che potrebbero ipoteticamente mostrare notizie), controlli all'ingresso (che potrebbero rappresentare le registrazioni al portale) e utenti che entrano nel Metaverso mediante quelli che potrebbero sembrare dei robot simili a Spot di Boston Dynamics può risultare intrigante.

La seconda immagine, invece, che potete vedere in basso a destra, è per certi versi ancora più "misteriosa", ma altrettanto d'atmosfera. Va bene, si sta giocando molto di fantasia, ma era interessante mettervi a conoscenza dell'esistenza di questo tool. In ogni caso, se ve lo state chiedendo, sì: l'immagine generata cambia sempre e in alcuni casi potrebbe non risultare azzeccata come quelle presenti in questa sede, a seconda dell'input.