Come sarebbe 'Il Cerchio della Vita' de 'Il Re Leone' cantato da famosi artisti italiani

La storica canzone "Il Cerchio della Vita", appartenente alla colonna sonora de "Il Re Leone", è recentemente tornata in voga dopo l'uscita del remake del film, che ha già incassato una cifra stimata di 180 milioni di dollari. Per questo motivo, qualcuno ha pensato di reimmaginare il popolare brano con la voce di famosi cantanti italiani.

Stiamo parlando della giovane cantante MARYNA, che ha recentemente pubblicato il video "Il Re Leone - 12 Cantanti". Al momento in cui scriviamo, quest'ultimo è a ridosso della top 10 delle tendenze di YouTube Italia. Nel contenuto multimediale, la ragazza canta la canzone "Il Cerchio della Vita" cercando di emulare le voci di famosi cantanti italiani come Patty Pravo e Vasco Rossi.

Il risultato è al contempo ironico e di buona qualità. Vi consigliamo quindi di vedere il video tramite il player presente qui sopra. Per chi non lo sapesse, MARYNA in passato ha collaborato anche con famosi rapper della scena italiana. Pensiamo, ad esempio, alla canzone "Troppo Facile" con Rayden, membro del gruppo OneMic insieme a Ensi e Raige.

Per ulteriori dettagli sul film, vi consigliamo invece di consultare la nostra recensione del remake de "Il Re Leone". Non dimenticatevi inoltre di consultare la scheda dedicata al film.