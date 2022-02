Come sarà l'imminente Samsung Galaxy S22? Trapela in vetrina e non solo

In seguito alla questione delle vecchie reti da pesca per Samsung Galaxy S22 (no, non siamo impazziti: i leak dicono che sarà realmente questo il materiale usato per almeno uno dei dispositivi della gamma), torniamo a trattare l'ormai imminente lancio. Infatti, sono emerse online sia foto reali che render relativi a Samsung Galaxy S22.

Più precisamente, i più recenti leak sono stati riportati da PhoneArena (la fonte originale è dohyun854 tramite Let's Go Digital) e riguardano persino la vetrina di un negozio dell'operatore telefonico statunitense AT&T. Sì, avete capito bene: a quanto pare in qualche parte del mondo sono già stati esposti alcuni cartelloni pubblicitari relativi ai nuovi dispositivi, nonostante l'evento Samsung Unpacked sia fissato per il 9 febbraio 2022.

Potete prendere visione delle foto trapelate online in calce alla notizia: da notare la presenza dello slot per la S Pen. Quest'ultima si è inoltre fatta vedere anche in altri contesti, dato che alcuni utenti hanno segnalato la prematura comparsa di una pubblicità su Facebook. Tra l'altro, il render emerso riprende esattamente quello che si è fatto vedere in alcune pagine relative a un leak riportato da un un altro articolo di PhoneArena.

Insomma, sembrano esserci pochi dubbi sul design definitivo della gamma. Per il resto, ricordiamo che nell'ultimo periodo sono emersi molti leak relativi a Samsung Galaxy S22, tanto che persino le specifiche tecniche non sembrano più essere un gran segreto. Se siete interessati alla questione, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su cosa aspettarsi da Samsung Galaxy S22. Per il resto, la data del 9 febbraio 2022 non è poi così lontana, quindi a breve scopriremo se effettivamente rumor e leak sono veritieri.