Come impara un'IA? Provatelo in prima persona con Google Teachable Machine

Tutti conosciamo il Chatbot Google Bard, il principale rivale sulla piazza per ChatGPT di OpenAI e per Bing AI di Microsoft. Ma come impara esattamente un'IA come quella di Big G? Oggi è la stessa Google a spiegarcelo, grazie ad una nuova web app chiamata Teachable Machine.

Google Teachable Machine è liberamente accessibile dal web, e rappresenta un vero e proprio esperimento pratico per capire come funzionano l'IA e il machine learning, ovvero il sistema di apprendimento utilizzato dall'Intelligenza Artificiale stessa. Teachable Machine, in particolare, vi spiega come fa l'Intelligenza Artificiale ad allinearsi ai dati che le vengono forniti in partenza da aziende come OpenAI e Google o - in questo caso - dall'utente.

Per dare inizio a Teachable Machine dovrete scattare quante più immagini possibili dalla webcam del vostro computer o dalla selfie-camera del vostro smartphone, per poi "darle in pasto" all'IA. Le immagini possono essere collegate a vari output, come GIF, suoni e audio di parlato: ciascuna funzione è associata ad un pulsante diverso, e dovrete "allenare" la macchina di Big G su tutti e tre perché l'esperimento funzioni correttamente.

L'allenamento consiste nell'insegnare all'IA ad associare input e output: per esempio, se avete insegnato all'IA a riprodurre uno specifico suono ogni volta che il vostro volto compare davanti allo schermo e le avete fornito una quantità sufficiente di foto, quest'ultima riprodurrà sempre il medesimo suono ogni volta che vi vedrà comparire davanti alla webcam. Talvolta potreste anche notare che l'IA potrebbe confondersi, magari in caso di gesti o di immagini poco chiare, ma proprio in questo sta il bello: uno degli obiettivi di Big G è quello di mostrarvi che la sua Intelligenza Artificiale non è perfetta, anzi!

L'idea del colosso di Mountain View è comunque semplice: essa vuole mostrare in termini pratici il funzionamento dell'IA a tutti gli utenti, senza richiedere alcuna competenza di coding e, soprattutto, in un ambiente quanto più chiuso e rassicurante possibile. Un tool perfetto per gli scettici dell'Intelligenza Artificiale, insomma.