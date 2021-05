Come impedire chiamate call center? Le soluzioni per linea fissa e mobile

A tutti sarà capitato di incappare in telefonate continue da parte di call center che tentano di vendere materiale di vario tipo: dalle aspirapolveri ai contratti di fornitura. Come si fa per evitare di essere surclassati dallo spam? Vediamo le soluzioni.

Partiamo dalla linea fissa, dove può essere più difficile identificare tali chiamate. Il consiglio principale è di iscrivervi al Registro Pubblico delle Opposizioni attraverso il sito web dedicato. Come stabilito dal decreto del 2010, infatti, l'iscrizione (che avviene secondo la procedura prevista dal sito), "è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramiteil telefono e/o la posta cartacea", ma attenzione: l'opposizione non annulla la validità dei contatti con finalità commerciali rilasciati direttamente dagli utenti delle singole società.

Per quanto riguarda il mobile, invece, la situazione è diversa e come vi abbiamo spiegato nell'approfondimento dedicato all'identificazione delle chiamate dai call center, il nostro consiglio è di installare l'applicazione TrueCaller che vi permette di capire subito se il numero sconosciuto che vi sta chiamando è un call center per effettuare il blocco. Attenzione però: dovete dare tutti i consenti all'app nel momento in cui vi vengono richiesti.