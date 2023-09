Come impedire il monitoraggio tra siti Web su Safari? Basta poco

Apple punta forte sulla riservatezza e protezione dei dati personali dei propri utenti e con Safari ha introdotto già da tempo la possibilità di impedire ad un provider di monitorare le attività web, per evitare che le proprie informazioni possano essere utilizzate per promuovere prodotti e servizi.

La funzionalità è presente anche su macOS Sonoma che è stato lanciato qualche giorno fa, ma come si attiva?

Il procedimento è molto semplice: una volta che si è aperta l’applicazione Safari, in alto a sinistra al fianco dell’icona della Mela è necessario fare click su “Safari” e quindi spostarsi in “Impostazioni”. A questo punto si aprirà un’altra finestra dove bisognerà scegliere il pannello “Privacy”, dove è necessario selezionare la voce “Impedisci il monitoraggio tra siti web”.

Apple spiega perchè questa impostazione è particolarmente utile in un documento di supporto dedicato dove si evidenzia che “alcune società utilizzano questi dati per cercare di identificare il tuo dispositivo in modo univoco. Questa pratica è conosciuta con il nome di fingerprinting o rilevamento dell’impronta digitale del dispositivo”.

