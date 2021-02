Ecco come si impedisce ai batteri di contaminare i nuovi pianeti che visitiamo

Tra pochi giorni la NASA tornerà a fare visita al Pianeta Rosso con un rover d'eccellenza e all'avanguardia. Questa occasione però fa sorgere alcune domande: "come evitare di contaminare il pianeta di destinazione?" oppure "come evitare di portare sulla Terra germi spaziali?". Scopriamolo insieme.

Quando si parla di "visitare" un corpo celeste, che sia munito o meno di atmosfera, che sia un pianeta, una luna o un asteroide, vi è sempre un lungo studio, attento e scrupoloso prima di procedere con la vera missione esplorativa: la prima cosa che le agenzie spaziali di tutto il mondo devono verificare è quanto il luogo di destinazione sia "favorevole allo sviluppo della vita". Più questo fattore è alto e più misure di contenimento vengono adoperate.

Per fare degli esempi pratici: la contingenza microbica della missione OSIRIS-REx - la quale ha toccato per brevissimo tempo l'asteroide Bennu - ha di certo seguito protocolli molto meno severi e scrupolosi rispetto a quelli che son stati effettuati sulla sonda Mars 2020 diretta verso Marte (e che sta trasportando il grande rover Perseverance).

Evitare la contaminazione accidentale di un pianeta, o corpo celeste che sia, è uno dei principali obiettivi che la ricerca spaziale si pone: se dovesse capitare sarebbe un disastro dal punto di vista degli studi e delle ricerca di vita "extraterrestre" perché bisognerebbe sempre mettere in conto un possibile, importante errore nei dati raccolti.

Per ovviare al problema si utilizzano diverse contromisure, la più importante di tutte (e la più ovvia) è l'utilizzo di "camere bianche" per la costruzione e l'assemblaggio delle sonde e dei veicoli spaziali. Queste camere sono analizzate di continuo e sono considerate i posti più puliti e asettici presenti sulla Terra. Oltre a questo - qualora la missione comprenda anche un "ritorno a casa" - le componenti sopravvissute al rientro atmosferico vengono immediatamente isolate e sterilizzate. Non a caso gli astronauti di ritorno dalle missioni lunari Apollo erano costretti ad un periodo di isolamento di circa tre settimane (anche se poi, con il tempo, gli scienziati riconobbero che la Luna era quasi pressoché priva di microbi).

Gli standard qualitativi necessari per la sterilizzazione sono stati scelti oltre 50 anni fa dal "Comitato per la Ricerca Spaziale" (COSPAR) e da allora sono seguiti scrupolosamente dalle agenzie spaziali. Tuttavia, essendo il COSPAR un ente non governativo, questi standard non solo una vera legge, ma sono semplicemente delle "linee guide" alle quali - per ora - sembra saggio attenersi.

Che cosa potrebbe succedere però, se qualcuno decidesse di non dare ascolto al COSPAR? Per fortuna, anche se in forma limitata - qualora dovesse presentarsi un'occasione del genere - v'è un altro documento (questa volta vincolante) al quale bisogna sempre sottostare, ovvero il "Trattato sullo Spazio esterno" del 1967. Tale trattato sancisce, tra le altre cose, che è da evitare assolutamente qualsiasi rischio di "contaminazione dannosa" dello spazio, della Luna e dei pianeti.

Il cavillo su cui di recente si ci sta interrogando è che il trattato non specifica nulla di maggiore su cosa voglia significare esattamente "contaminazione dannosa", e in materia di legge sappiamo quanto sia pericoloso lasciare qualcosa di non ben specificato. Non a caso sono diversi anni che si parla dell'obsolescenza del Trattato del '67, e di come potrebbe essere modificato negli anni a venire.

Lo Spazio ormai è un terreno fertile, in cui si stanno cimentando sempre più aziende - commerciali e non - e con il grande affollamento qualcosa rischia di sfuggire al controllo qualitativo. Fin ad ora nessuno mai è stato così sconsiderato da commettere qualcosa di dannoso nello spazio e di certo non sarebbe facile nemmeno in futuro, in quanto ogni Nazione è comunque responsabile di ciò che una propria azienda aerospaziale fa - anche se dichiara scopi privati.

Per ora la ricerca e l'esplorazione del cosmo stanno seguendo i più alti valori della Scienza e della Ricerca, ma è indubbio che prima o poi vi saranno missioni a soli scopi commerciali (e forse un giorno anche di lucro?). Converrà essere pronti con una giusta legislazione per quando ciò accadrà.