Come importare libri sul Kindle? Sì, si può andare oltre Amazon

Dopo aver scoperto quanto costa l'abbonamento a Kindle Unlimited, vi sveliamo un altro trucco per gli ereader del colosso dell'ecommerce di Seattle: sapevate che potete importare i vostri libri su Kindle senza doverli acquistare dal marketplace di Amazon?

In passato, inserire un ebook non-Amazon su Kindle è sempre stato un processo piuttosto complesso, specie se il libro era stato acquistato su una piattaforma terza o scaricato tramite un sito web gratuito, come l'utilissimo Progetto Gutenberg (sfortunatamente non più disponibile in Italia, almeno per il momento). Fortunatamente, ora Amazon ha molto migliorato il servizio Send to Kindle, che vi permette di eseguire il trasferimento dei vostri ebook su Kindle in modo molto semplice.

Da quando gli ereader Kindle supportano il formato ePub, infatti, vi basta recarvi nell'apposita pagina del servizio Send to Kindle e caricare il vostro file in ePub, PDF, .doc, .docx o in un altro dei numerosi formati supportati. Una volta terminato il caricamento, potrete decidere se effettuare l'upload di altri documenti o se inviare quanto avete caricato al vostro ereader.

Attivate dunque il toggle "Aggiungi alla tua libreria", che vi permetterà di riscaricare il libro sul vostro Kindle ogni volta che ne avrete bisogno, e cliccate sul vostro ereader Kindle dalla lista dei dispositivi connessi al vostro account Amazon. Potrete anche inviare il medesimo documento a più device al contempo, perciò potrete eseguire la procedura anche su un numero elevato di tablet e con una quantità elevata di file da trasferire allo stesso tempo.

Infine, ricordatevi di cliccare su "Invia" e, nel giro di qualche minuto, riceverete il vostro libro su Kindle: da qui, vi basterà scaricare il file e sarete pronti per la lettura! Se questo processo, che è di gran lunga il più semplice e il più consigliato, non funziona sul vostro dispositivo, potete comunque effettuare il trasferimento a partire da iOS, da Android, tramite mail, con Microsoft Word o con l'app dedicata per Mac o Windows: per ciascun procedimento, troverete delle guide step-by-step realizzate da Amazon nell'apposita pagina Send to Kindle.