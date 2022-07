Come impostare Android lato privacy? Un'opzione da cambiare

Nel tempo abbiamo avuto modo di scoprire qualche segreto in più del nostro smartphone col robottino verde, come per esempio come cambiare le app di default su Android, ma non si finisce mai di imparare: ecco, quindi, un'opzione che potrebbe tornarvi utile.

Stiamo parlando di un'opzione privacy molto chiacchierata negli ultimi mesi, vale a dire il sistema di tracciamento necessario a fornire pubblicità sempre mirate e quanto più possibile affini ai nostri interessi.

Di base, quest'opzione è attivata di default sui telefoni Android ma non tutti sanno che è possibile limitare questa capacità di tracciamento dello smartphone, a patto di accettare di ricevere pubblicità magari meno o non del tutto pertinenti: attenzione però, poiché questo renderà le pubblicità solo meno pertinenti ma non ne ridurrà il numero.

Per limitare la condivisione dei propri dati offuscando l'ID del dispositivo, basterà sbloccare lo smartphone Android ed entrare nelle Impostazioni.

Da qui, scendere fino alla voce Google e successivamente Annunci. Una volta entrati nella sezione dedicata, trovare la voce "Elimina ID pubblicità" e premerla. Questo rimuoverà, appunto, il vostro identificativo, necessario per le pubblicità mirate, ma non sarà un processo irreversibile.

Infatti, dopo averlo eliminato, per riceverne uno nuovo basterà tornare nella sezione Annunci e scegliere la voce "Ricevi un nuovo ID pubblicità".

Risolto questo problema, se siete alla ricerca di altre curiosità sul vostro smartphone, ecco come ricevere le notifiche Android su Windows.