Come impostare gli angoli attivi su Mac? Non è complicato

macOS mette tra le mani degli utenti un’opzione particolarmente interessante per avviare rapidamente le applicazioni o effettuare varie azioni. Si chiama “Angoli attivi” e come suggerisce il nome si attiva quando si sposta il cursore ad uno dei quattro angoli dello schermo.

Un esempio è già attivato di default da Apple: quando si sposta il cursore sull’angolo attivo in basso a destra, si aprirà la schermata per scrivere una nota veloce, in modo tale da poter annotare rapidamente i propri pensieri. Tuttavia, macOS permette di impostarne altri.

Ciò che bisogna fare è cliccare sulla Mela morsicata in alto a sinistra e quindi selezionare “Impostazioni di sistema”. A questo punto basta scegliere “Scrivania e Dock” nella barra laterale e fare click su “Angoli attivi” sulla destra. Il sistema operativo consentirà, per ciascun angolo che si vuole usare, di impostare un’opzione come Centro Notifiche, Launchpad o Schermata di blocco.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche spiegato come fare per cambiare rapidamente utente su Mac.