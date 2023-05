Come impostare un'app come predefinita? La guida per Windows 11

Torniamo a "sporcarci le mani" sul sistema operativo di Microsoft e, dopo aver visto come cambiare il menu del tasto destro di Windows, immergiamoci in un'altra breve guida, che mira a mostrarvi come cambiare le app predefinite.

In realtà esistono due possibili approcci e tutto dipende dai vostri bisogni. Se vi serve impostare l'app predefinita per l'apertura di un determinato tipo di file, allora potreste semplicemente operare modificando questa impostazione direttamente da quest'ultimo. Andate sull'icona del file, clic con il tasto destro del mouse e scegliete "Apri con" e poi "Scegli un'altra app". A questo punto, nel popup che vi apparirà sullo schermo, scegliete l'app che vi interessa solo dopo aver premuto sul tasto in basso a sinistra "Sempre", in modo che questa scelta venga memorizzata da Windows.

Se invece avete bisogno di impostare un programma predefinito, ad esempio, per l'apertura di un link, allora vi servirà operare in maniera diversa. Accendete e sbloccate il PC, premete sul tasto Start e scegliete "Impostazioni". Dal menu laterale, scegliete "App" e poi spostatevi sulla destra, dove invece dovrete andare alla ricerca della voce "App predefinite". Vi si aprirà una carrellata di app ed entrando in ognuna di queste potrete scegliere le estensioni da associarvi.

Se vi serve, ad esempio, rivedere le impostazioni di Edge per spostarvi su Chrome e quindi cambiare browser predefinito, vi basterà entrare su Google Chrome e troverete anche quei formati file che sono associati a un altro browser. Cliccateci sopra e vi apparirà anche in questo caso un popup per la scelta della nuova app predefinita: scegliete Chrome e il gioco è fatto!