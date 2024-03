Come impostare l'autenticazione a due fattori su ChatGPT? Una grande novità

Richiesta a gran voce dagli addetti ai lavori e dai professionisti del settore IA, l'autenticazione a più fattori è sbarcata finalmente anche su ChatGPT, aggiungendo ulteriori livelli di sicurezza per gli account: ecco come funziona.

L'autenticazione a più fattori è una novità tanto per il chatbot che per la piattaforma per sviluppatori di OpenAI e potrà essere utilizzato per rendere sicuri i profili, che impostandola potranno accedere ai servizi dell'azienda non più solo con la password ma anche con il secondo livello di sicurezza.

Il meccanismo per impostarlo è abbastanza immediato e intuitivi, come tutti i servizi che si appoggiano sulle piattaforme di autenticazione come Google Authenticator.

Basterà accedere al portale web di ChatGPT e successivamente entrare nelle Impostazioni (Settings) sottosezione General. A questo punto, troverete lo slider per attivare l'autenticazione a più fattori (Multi-factor authentication). Attivatela e vi apparirà un codice QR, che dovrete scannerizzare tramite l'app di autenticazione che utilizzate solitamente (nel caso di Google Authenticator, aprite l'app e premete sul comando "+" per aprire lo scanner di codici QR).

Concluso il processo, non dovrete fare altro che inserire il codice temporaneo generato dall'autenticatore ogni volta che vorrete effettuare il login ai servizi di OpenAI.

Seguendo questa guida avrete certamente aumentato la sicurezza del vostro account, ma ecco anche alcuni consigli per migliorare i prompt su ChatGPT.