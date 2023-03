Come impostare ChatGPT in italiano? Come cambiare la lingua del chatbot

A poche ore dal lancio delle API di ChatGPT, che apre le porte dell'IA a vari utilizzi ed all'integrazione anche nelle app di terze parti a patto che gli sviluppatori paghino un canone sotto forma di token, continuiamo a scoprire il chatbot del momento.

In molti non sanno che ChatGPT è in grado di interagire con gli utenti in varie lingue, ed è possibile effettuare lo switch da una lingua all'altra in maniera molto semplice, senza dover digitare alcun comando particolare o "segreto", tanto meno bisogna sottoscrivere il piano a pagamento Plus.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, per cambiare la lingua del chatbot non è necessario fare altro che chiedergli in maniera discorsiva di passare ad un'altra lingua oppure basta semplicemente digitare una frase per effettuare lo switch.

Nel nostro caso abbiamo chiesto a ChatGPT di passare al cinese, il tedesco e l'inglese ma poi gli abbiamo posto una domanda in italiano ricevendo una risposta nella nostra lingua.

Nella giornata di ieri, OpenAI ha annunciato un'importante novità con il trattamento dei dati personali e delle conversazioni degli utenti, che non saranno più utilizzate di default per addestrare il modello d'IA su cui si basa ChatGPT. La società di Sam Altman in questo modo ha affrontato le preoccupazioni degli utenti avanzate in precedenza.