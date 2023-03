Come impostare il contatto di emergenza su iPhone? Si può fare in pochi tap

Apple, sia con iPhone che con Apple Watch, guarda da sempre alla sicurezza dei propri utenti anche in situazione di emergenza. Con i recenti sistemi operativi ha introdotto la possibilità di configurare o modificare i contatti di emergenza da iPhone, un sistema che entra in gioco in caso di SOS.

Il contatto di emergenza rappresenta un sistema molto utile in determinate situazioni. In caso di chiamate ad un numero di soccorso, se configurato, iPhone invia alle persone inserite in tale lista la propria e comunica eventuali spostamenti in tempo reale.

L'aggiunta del contatto di emergenza avviene in pochi tap e non richiede particolari verifiche o procedure:

Sblocca l'iPhone Apri l'app Salute Qui, tocca il tuo profilo Spostati in "Cartella Clinica" Fai tap su "Modifica" e quindi scorri fino a "Contatti di Emergenza"

Da questo pannello, cliccando sul pulsante "aggiungi" sarà possibile aggiungere un contatto di emergenza, mentre facendo tap sul tasto "Elimina", accanto al contatto, si procederà con la sua eliminazione. Una volta salvate le modifiche, il sistema sarà subito attivo.

Si tratta senza dubbio di un'ottima funzione, che rientra nella lista delle funzionalità nascoste nel vostro iPhone che potreste non conoscere ma che contribuiscono e rendere il vostro Melafonino ancora più completo e comodo, oltre che sicuro da usare in qualsiasi circostanza.