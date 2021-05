Come impostare il filtro luce blu su Windows 10? Ecco lo strumento gratuito integrato

Dopo aver visto come funziona il nuovo sistema per la rimozione dei dispositivi USB, andiamo alla scoperta di un'altra interessante funzione gratuita integrata all'interno del sistema operativo Microsoft Windows 10: il filtro luce blu.

Meglio noto come Luce notturna, la funzionalità protettiva e riposante di Windows 10 non richiede particolari prerequisiti per l'utilizzo.

Tutto ciò che dovremo fare per attivarla sarà aprire le Impostazioni dal menu Start, con un click sull'icona a forma di ingranaggio, e recarci nella sezione Sistema, dove avremo accesso a numerose impostazioni di sistema relative proprio alla gestione dello schermo, del comparto audio e dell'alimentazione.

Una volta all'interno di Sistema, verrà visualizzata in automatico la sottosezione relativa allo Schermo. In caso contrario, sarà sufficiente selezionarla dal menu laterale.

La modalità Luce notturna è collocata all'interno della sottocategoria Colore. Abilitandola attraverso il selettore grafico, verranno caricate le impostazioni standard per la sua gestione e l'accensione automatica. Per una regolazione di fino, potremo entrare nella sezione Impostazioni luce notturna, dove sarà possibile regolarne l'intensità, le fasce orarie nonché l'accensione e spegnimento automatici in base al tramonto del sole. Per attivare questa modalità intelligente dovremo però fornire al sistema le autorizzazioni per l'accesso alla posizione. Un collegamento rapido a Impostazioni posizione ci consentirà di farlo in pochi istanti.

Ecco fatto! Ora avremo finalmente un filtro luce blu perfettamente integrato all'interno del sistema e in grado di accendersi e spegnersi automaticamente. Una funzione davvero comoda, soprattutto in un periodo di forte evoluzione del lavoro, con sessioni su videoterminale sempre più presenti e durature.

Di recente, Windows 10 ha introdotto anche la modalità HDR per alcuni dei migliori software per i creatori digitali.