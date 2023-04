Come impostare Isolamento vocale su iPhone? Migliorate le chiamate

Non è un mistero il fatto che iOS 16.4 migliori la qualità delle chiamate. Tuttavia, se avete a disposizione un iPhone, potreste non aver notato dove risiede l'opzione per attivare l'Isolamento vocale introdotta dai più recenti aggiornamenti del sistema operativo.

Vale insomma la pena soffermarsi rapidamente sul tutto, così che possiate effettivamente sfruttare quanto pensato da Apple per filtrare i suoni di sottofondo e far sentire la propria voce in modo più chiaro in chiamata. Da notare il fatto che non sono supportati tutti gli iPhone, come spiegato anche direttamente sul portale ufficiale di Apple (in quest'ultimo risiede la lista completa, ma sappiate che si va in linea generale da iPhone SE di seconda generazione in su).

Ebbene, in realtà è tutto molto rapido e semplice, dato che, contestualmente a una chiamata su FaceTime o anche "classica", basta aprire il Centro di Controllo del dispositivo, premere sulla voce "Microfono" e selezionare l'opzione "Isolamento vocale". Così facendo, chiaramente se avete a disposizione un iPhone compatibile, potrete migliorare la qualità in chiamata filtrando i suoni di sottofondo.

Per il resto, se cercate maggiori informazioni sul tutto (tra l'altro, si fa riferimento a una funzionalità introdotta con iOS 16.4 anche per le chiamate base), potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Apple. In quest'ultimo viene infatti fatto riferimento alla possibilità di gestire un'altra opzione, ovvero quella "Ampio spettro".