Come impostare la modalità lettura? Su Chrome non è difficile

Di recente siamo andati alla scoperta delle impostazioni del browser di Google, trovando anche un modo per gestire più account su Chrome, ma ci sono tanti segreti ancora da scoprire: uno di questi è la modalità lettura.

Per attivarla su tutti i vostri dispositivi desktop, è sufficiente entrare nelle opzioni sperimentali poiché, sin dal lancio della modalità lettura di Chrome nel 2019, non c'è ancora stata una evoluzione stabile di questa particolare funzione.

Senza ulteriori indugi, partiamo con la guida: per ottenere questa funzionalità non dovrete fare altro che aprire Chrome sul vostro PC, poi copiare e incollare nella barra degli indirizzi con questo comando:

chrome://flags/#enable-reader-mode

A questo punto premete Invio e si aprirà una nuova scheda con una lunga serie di Impostazioni. Vi interessa la prima, relativa alla Reader Mode. Vi basterà impostarla su Enabled.

A questo punto, prima di premere Reboot, copiate e incollate questo comando:

chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m100

Premete Invio e solo adesso scegliete Reboot per riavviare il Browser. Adesso, su una qualunque pagina web dovrebbe apparirvi una nuova icona nella barra degli indirizzi. Il risultato lo potete osservare in calce.

Una volta attiva, potrete anche accedere alle impostazioni di visualizzazione per personalizzare l'esperienza sulla base delle vostre esigenze: per farlo, premete sulla A che trovate in alto a destra nella schermata con la Reader Mode attiva.