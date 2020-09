Come impostare un nuovo browser predefinito al posto di Safari su iOS 14

Con il lancio di iOS 14 in Italia, avvenuto nella serata di ieri, Apple ha finalmente messo tra le mani degli utenti il nuovo sistema operativo touch presentato nel corso della WWDC, che include un'ampia gamma di novità. Tra queste la possibilità di impostare un browser di terze parti come predefinito al posto di Safari, vediamo come si fa.

Dopo aver scaricato il vostro browser preferito dall'App Store (DuckDuckGo, Chrome, Opera o altri), basta seguire i seguenti passaggi:

Aprite l'applicazione Impostazioni;

Scorrete la lista delle applicazioni fino a quando non trovate il browser che volete impostare come predefinito, e fateci tap su.

In questo nuovo pannello, sotto a "Siri e ricerca" e "Dati cellulare" sarà presente una nuova opzione battezzata "App per il browser di default", cliccateci sopra e mettete la spunta a fianco del prescelto.

In questo modo tutti i link che aprirete da qualsiasi applicazione (Mail, Whatsapp o altri), saranno reindirizzati direttamente al nuovo browser impostato come default e non in Safari, come avveniva fino alla giornata di ieri.

Si tratta di una funzione molto importante ed allo stesso tempo a lungo richiesta dagli utenti, i quali hanno più volte esortato Apple ad implementarla per dare loro maggiore libertà d'uso dei loro dispositivi.

Voi l'avete provata?