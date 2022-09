Come impostare Prestazioni Eccellenti su Windows 11? La funzione per il gaming

Di recente abbiamo scoperto come ottimizzare le prestazioni di Windows 11 in ottica gaming, trovandoci davanti al preset energetico "Prestazioni Eccellenti" come migliore opzione per massimizzare le performance della nostra macchina.

Tuttavia, dopo un'installazione pulita di Windows oppure in seguito all'acquisto di un nuovo PC, è possibile che questa voce non sia presente nel menu. Come risolvere? Non temete: non temete, come sempre siete nel posto giusto.

Tanto per cominciare, verifichiamo la sua presenza o assenza dal Pannello di Controllo di Windows. Una volta aperto, dalla finestra principale entrate nella sezione Hardware e Suoni. Infine, sotto Opzioni risparmio energia troverete la voce "Modifica le impostazioni di risparmio energia", dove saranno presenti i vari preset di sistema.

Come già accennato, è possibile che il massimo presente sia "Prestazioni Elevate" e non "Prestazioni Eccellenti", con quest'ultima voce che rappresenta la massima resa in termini di performance.

Per far ricomparire questa opzione, è sufficiente premere il tasto Start ed effettuare la ricerca "cmd", aprendo in seguito il Prompt dei comandi in modalità amministratore: questo punto è fondamentale per non incappare in problematiche di sorta.

Si apre la finestra nera del Prompt dei comandi, quindi digitare il seguente comando:

powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

Potete anche copiarlo e incollarlo direttamente da qui. Se avrete inserito correttamente il comando, già nella schermata troverete l'identificativo "Prestazioni Eccellenti". Adesso potete chiudere la finestra e tornare nelle impostazioni di risparmio energia. Ora, finalmente, la voce sarà tornata al suo posto e potrete giocare senza alcun limite.

Giunti alla fine di questa breve guida, potrebbe interessarvi anche scoprire qualche consiglio per aumentare gli FPS e le performance del PC.