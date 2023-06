Come impostare il programma di posta predefinito su Windows 11? È semplice

Dopo aver visto come programmare il riavvio di Windows 11, torniamo a tuffarci nel sistema operativo di Microsoft per andare alla scoperta di un'altra interessante possibilità, quella di impostare a proprio piacimento il client di posta predefinito.

Seguendo in generale la nostra guida all'impostazione di un programma predefinito su Windows 11, non dovremo fare altro che aprire le Impostazioni di Sistema e andare su App attraverso il menu laterale sinistro.

A questo punto, la schermata principale delle impostazioni di aggiornerà con le voci relative alla personalizzazione delle applicazioni, tra cui troverete anche la voce App predefinita.

Seguitela e potrete scorrere liberamente la lista oppure cercare la vostra app attraverso il box rapido presente in cima alla pagina. Potrete eventualmente cercare anche per estensione, ma nel nostro caso suggeriamo di cercare semplicemente il vostro client di posta preferito nell'elenco.

Trovato, cliccateci sopra ed entrate nel suo menu esclusivo, dove in cima vi dovrebbe spuntare il comando "Imposta predefinito". Una volta fatto, non dovrete più preoccuparvi per l'apertura rapida del client quando cliccherete su un indirizzo email, poiché si aprirà automaticamente quello di vostra preferenza anziché quello di sistema.

Una via più rapida è proprio quella di cliccare su un indirizzo email a cui desiderate scrivere e, una volta aperto il popup di selezione dell'app da utilizzare, scegliete quella di vostra preferenza impostandola direttamente come preferita.