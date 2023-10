Come impostare il promemoria per andare a dormire su TikTok? Lo propone l'app

In seguito alla questione dell'abbonamento a pagamento di TikTok, è arrivato il momento di tornare ad approfondire in questa sede il popolare social network. Infatti, potreste non saperlo, ma quest'ultimo integra anche una funzione che permette di impostare un promemoria per farsi avvisare quando è ora di andare a dormire.

In parole povere, in modo simile a quanto avviene anche su piattaforme come YouTube, è possibile procedere direttamente dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili per impostare tutto. In questo caso, tra l'altro, a volte è direttamente l'app di TikTok a chiedere in automatico all'utente se vuole servirsi di questa possibilità, ma in linea generale è bene recarsi nelle Impostazioni dell'applicazione.

Questo si può fare premendo prima sulla voce "Profilo", presente in basso a destra, nonché facendo poi tap sull'icona dell'hamburger collocata in alto a destra, in modo da poter accedere alla sezione "Impostazioni e privacy". Dopodiché, nell'area "Contenuto e Schermo" risulterà possibile trovare l'opzione "Tempo di utilizzo".

È proprio in questa sezione che, oltre alla possibilità di dare un'occhiata a quanto tempo si è passato sul social network di recente, risiede la voce "Promemoria di sonno". Dopo aver fatto tap su quest'ultima, non resta quindi che seguire le rapide indicazioni che compaiono a schermo per impostare l'ora in cui si vuole andare a dormire (le notifiche push verranno tra l'altro disattivate per 7 ore dopo quell'orario, così da evitare potenziali distrazioni). Per il resto, se volete approfondire ulteriormente la questione, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente alle linee guida ufficiali di TikTok.